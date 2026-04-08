◇パ・リーグソフトバンクー西武（2026年4月8日みずほペイペイD）ソフトバンクでこの日「9番・中堅」で先発予定だった周東佑京外野手（30）が、体調不良で急きょ欠場した。そのため、中堅には二塁で先発予定だった牧原大成がシフト。「7番・遊撃」の川瀬がセカンドに。「9番・遊撃」として野村が入った。先頭打者、桑原将志左翼手の打球は、いきなりその牧原大が守る中堅に飛び1死となった。