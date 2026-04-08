琉球新報は8日付の紙面で、米軍嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）を運用する空軍第18航空団が7日の記者会見で同社記者の参加を拒否したと報じた。5日付の紙面で同社が米国の対イラン軍事作戦を報じた記事の見出しが不正確だったことが、参加拒否の理由だと説明を受けたという。第18航空団のギャレモア司令官は3日の米軍放送網（AFN）に出演した際、米中央軍の作戦を支援するため隊員を送ったと明言していたが、派遣先は言えな