京都・南丹市で安達結希さん（11）が行方不明になってから16日。安達さんが通っていた南丹市の園部小学校では8日、始業式が行われました。児童や保護者などに不安が広がる中で配布された学校便りには「皆さまのお声に切実に向き合い、行動で示すことでしか、失った信頼を取り戻す道はないと考えています」と、校長の沈痛な胸の内が記載されていました。新年度を迎えた園部小学校では、安達さんが使っていたものと同じ黄色と黒の通