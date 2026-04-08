県内のレギュラーガソリンの最新の平均小売価格は1リットル165円60銭で、前の週から5円以上、値下がりしました。値下がりは3週連続で、補助金を支給している政府の目標の170円を下回りました。6日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル165円60銭で、前の週から5円30銭値下がりしました。値下がりは3週連続で、約1か月ぶりに160円台に戻りました。過去最高値を記録した先月16日の190円80銭と比べ