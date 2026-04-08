先月下旬、大相撲の元横綱・日馬富士公平さんが秋田を訪れました。実は日馬富士さんは現在、母国・モンゴルで、幼稚園から高校までの園児や児童、生徒2,000人余りが在籍する学校の理事長を務めています。 その日馬富士さんの学校と、県立大学が、学生や教員の交流を進めていくことになりました。日馬富士さんの教え子たちが、留学生として秋田で学ぶことも計画されていて、取り組みを始めるにあたり、学校のトップが直接、学びや生