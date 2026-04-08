県内各地で例年より早くサクラが開花しています。北上中のサクラ前線。8日は由利本荘市西目町の名所を訪ねました。石川一輝記者「午前11時頃の由利本荘市です。気持ちのよい青空が広がっています。こちらのサクラは徐々につぼみが開き始めています」由利本荘市の道の駅にしめの近くにある桜並木です。約1.3キロにわたって280本ほどのソメイヨシノが並びます。6日に花が開き始め、天候に恵まれた8日はさらに開花が進みました。すぐ