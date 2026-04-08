8日は秋田市の国際教養大学でも入学式が行われました。県の内外、そして海外から集まった300人余りがそれぞれの夢に向かって学びを深めます。この春入学したのは、海外からの留学生や大学院生も含め308人。このうち学部生は188人で県内出身者は21人です。モンテ・カセム学長「私たち教職員一同、AIUでの皆さんのリーダーシップの旅路のすべてのステップに寄り添うことをお約束します、改めまして入学おめでとうござい