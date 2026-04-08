県内ではほとんどの小学校で今週中に入学式が行われます。街に咲く花のように、黄色い帽子を被った子どもたちの姿があちらこちらで見られる時季になりました。♢♢♢♢♢※映像でご覧ください♢♢♢♢♢春の全国交通安全運動も行われています。ハンドルを握ったら歩行者ファースト。ドライバーの皆さんは安全運転の徹底を心がけて下さい。