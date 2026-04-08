ワン・ホーディーが主演を務める中国ドラマ『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』の場面写真が公開された。 参考：長安の爆破テロ阻止に挑むアクション作中国ドラマ『長安二十四時』第1話、YouTube公開 本作は、売報小郎君による同名小説を原作とした中国ドラマ。不動産会社の営業担当として働く楊凌（ヤン・リン）が、ある日意識を失い、古代王朝「大奉」の捕吏・許七安（シュー・チӦ