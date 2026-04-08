地域の活性化につなげようと、岡山県スポーツ協会などがスポーツと地域振興の在り方について考えるシンポジウムを開きました。 【写真を見る】スポーツと地域振興の在り方考えるシンポジウム「スポーツが持つ町おこしの力」Jリーグ野々村芳和チェアマンも講演【岡山】 シンポジウムは、岡山県スポーツ協会の創立100周年を記念して開かれたものです。「スポーツが持つ町おこしの力