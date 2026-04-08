「スマイルスライム」より「赤い宝箱」と「ひとくいばこ」のデザインをした収納箱が、スクウェア・エニックス e-STOREで再受注を開始した。 【画像あり】「赤い宝箱」と「ひとくいばこ」のデザインをした収納箱 収納箱のため、中には小物や衣服などを自由に入れられる。使用しない際には畳めるほか、取っ手が付いているため持ち運びにも使える。 また、「ひとくいばこ」の顔は中敷きとなっている。使わない際には畳んで収