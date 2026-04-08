スピラ・スピカが、11thシングル『ちゅーんあっぷ☆』を6月3日にリリース。また。CDジャケット写真や収録内容も公開となった。 （関連：【画像あり】スピラ・スピカ、11thシングル『ちゅーんあっぷ☆』ジャケット写真） 本作の表題曲は、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』のエンディングテーマに使用されている。作品に登場する、魔法が使えない“魔女見習い”のスピカ・ヴァルゴと謎の黒猫との“秘密の