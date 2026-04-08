岡山県赤磐市にあるドイツの森でベビーラッシュです。動物の赤ちゃんたちが愛らしい姿を見せていて、訪れた人を楽しませています。 【写真を見る】「最近生まれた子です」ドイツの森は動物たちのベビーラッシュでにぎやかな春ヒツジの赤ちゃんはふわふわ【岡山】 3月末に生まれたばかりのふわふわ赤ちゃん 「メ～」 「この子が1番最初に生まれた子で、この子がいちばん最近生まれた子です」 先月末に生ま