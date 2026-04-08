『ファイナルファンタジー』シリーズより、「光の戦士」と「チョコボ」のねんどろいどは、ホビー通販のあみあみにてそれぞれ予約受付中となっている。 【画像あり】「光の戦士」と「チョコボ」外観 「ねんどろいど ファイナルファンタジー チョコボ」では、表情パーツは「いつもの目」「びっくり目」の2種が用意され、オプションパーツとして「キック足」などが付属する。 価格は6,5