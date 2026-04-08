日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円２０～２２銭と前日に比べ１円６６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円０１～０５銭と同５１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６９４～９６ドルと同０．０１５３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS