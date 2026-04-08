阪神タイガースの才木浩人（27）が更新したセ・リーグ記録に注目が集まっている。 【画像】49歳元阪神・赤星憲広氏の妻「新しい命を授かりました」安産祈願ショットに祝福続々「メチャメチャ楽しみやなあ」「決してご無理なさらずに」 才木は7日に開催された阪神-ヤクルト戦に先発出場。8回までに16奪三振を記録し、江夏豊（77）らが記録した、1試合16奪三振のセ・リーグ記録に並んだ。9回に湯浅京