「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、半固体・準固体電池モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバーCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）2位半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ブラックDE-C86-10000BK（エレコム）3位半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ホワイトDE-C86-10000WH（エレコム）4位PSE適合品 半固体電池採用モバ