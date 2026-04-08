【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FLOWが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。 ■国内外のアニメファンから人気を博すナンバー “ライブバンド”として、国内外問わず精力的にライブ活動に取り組む5人組ロックバンドFLOW。 数多くのアニメソングを手掛ける彼らが今回披露するのは、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』の挿入歌「HERO ～希望の歌～」。国内