日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万2280枚だった。 ◯2026年4月限（特別清算日：4月10日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 22280( 13780) ABNクリアリン証券 25241( 13741) バークレイズ証券8820(8820) SBI