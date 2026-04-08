日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月8日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の3万8368枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 38368( 32555) ABNクリアリン証券 30121( 27592) バークレイズ証券 23959( 21799) JPモル