4月8日の中国A株市場の主要3指数（上海総合指数、深セン成分指数、創業板指数）はそろって上昇して取引を開始しました。市場では、非鉄金属、半導体、通信機器、電子部品などのセクターが値上がりをリードしています。（提供/CGTN Japanese）