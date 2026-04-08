キリンホールディングス（東京都中野区）は2025年6月から、子どもたちの健康をサポートする「キリンキッズケア」プロジェクトを実施している。その一環として、園児を対象に自発的な「免疫ケア」習慣の定着を啓発する「免疫ケアサポートアクション」がある。J-CASTトレンドは、「免疫ケアサポートアクション」に参加する「免疫ケア推進園」のひとつ、東京・武蔵野もみじの森保育園で、具体的な取り組みの様子を取材した。紙芝居で