中国外務省は、中国の王毅外相が9日から2日間、北朝鮮を訪問すると発表しました。中国外務省は8日の会見で、王毅外相が9日から2日間、北朝鮮側からの招待を受け、訪朝することを明らかにしました。今回の訪問について、外務省の報道官は「中朝双方が両国の最高指導者の合意を実行に移し、両国の関係発展を推進する重要な措置だ」と強調しました。また、「中国側は交流と協力を緊密にし、中朝の伝統的な友好・協力関係を前進させて