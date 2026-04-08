自民党本部で開かれた選対打ち合わせ会であいさつする西村選対委員長（中央）＝8日午後、東京・永田町自民党の西村康稔選対委員長は8日、先の衆院選後初めての選対打ち合わせ会で、今年実施される予定の知事選に関し「特に与野党対決になる選挙には心して臨む。高市早苗首相からも『全部勝つように』と言われており、力を結集して取り組む」と抱負を述べた。9月の任期満了に伴う沖縄県知事選などを念頭に置いた発言とみられる。