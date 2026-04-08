モデル／俳優の冨永愛さんの息子で、モデルの冨永章胤(とみなが・あきつぐ)さんが自身のインスタグラムを更新。ランウェイでの模様を投稿しています。 【写真を見る】【 冨永愛さん息子・冨永章胤 】ランウエイ姿にファン反響「すっごいカッコいい」「アッキー最高」冨永章胤さんは「日本でショーを開催するのは約10年ぶりの#agnèsbめちゃめちゃかっこよかった！」と、綴ると写真をアップ。 ランウェイでは