８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１５２０円２４銭（３・２１％）高の４万８８４４円３６銭だった。４営業日連続で上昇した。米国とイランの停戦合意が好感され、３３３銘柄のうち９割近くにあたる２９０銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、２８７８円８６銭（５・３９％）高の５万６３０８円４２銭だった。過去３番目の上げ幅を記録した。日経平均への