元SKE48メンバーでタレント・実業家の三上悠亜が、自身プロデュースのナイトブラ『Mieloa（ミエロア）』を4月7日から販売開始した。ナイトブラ歴10年を公言し、長年バストケアと向き合ってきた彼女は、《いかに自分のバストポテンシャルを底上げできるか》という考えのもとに商品開発をすすめてきたという。しかし、この“バストポテンシャル”というワードが、SNS上でツッコミの的となっている。「三上さんは、もともとセクシ