4月7日、歌手の荻野目洋子が自身のInstagramを更新。漫画家のあだち充との40余年ぶりの再会ショットを披露し、ファンから歓声があがっている。荻野目は《#あだち充 #売野雅勇 #友人皆さん、駆けつけてくれて有難うございました ヒーローズにとっても、胸アツな人ばかりですね！「みゆき」作者のあだち充さん、作詞家の売野雅勇さん、成君と仲の良いMAXリナちゃん、コレオグラファーのKABA.ちゃん…》などと投稿。ちなみに「