「週刊文春」が女優の広末涼子と人気フレンチシェフ鳥羽周作氏のW不倫を報じたのは2023年6月だった。「同年、鳥羽氏は自身が代表を務めるsio株式会社の代表取締役を辞任、離婚も成立しました。ネガティブな報道が多いなか、代々木上原にあるレストラン『sio』は予約も好調でした。一方で、同年12月に長野県小谷村で、村が約1億2千万円をかけて改修した築140年の古民家でレストラン『NAGANO』をオープンさせましたが、こちらはわ