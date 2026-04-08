芥川賞作家の松永K三蔵（以下、松永）が、ラジオ関西の番組『Clip』にてピンチヒッターとしてパーソナリティーを担当。ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとともに、2時間45分にわたる生放送を進行しました。サマンサ・アナンサと松永Ｋ三蔵普段は阪田マリンが昭和を紹介しているコーナーでは、松永なりの解説とともに昭和に活躍した小説家と作品を紹介しました。最初に紹介したのは、山田詠美『ベッドタイムアイズ』。同