今回は筆者の体験談をお届けします。まるで兄弟のように育った4歳年上の従兄。手作りクッキーを作ってくれる、優しくて憧れの存在でした。しかし祖母の急逝をきっかけに従兄家族は引っ越し、音信不通に。何十年かぶりに祖父の葬儀で再会した従兄が真実を語ってくれました。 優しい従兄