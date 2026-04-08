米国トランプ大統領の支離滅裂な発言や書き込みで世界の石油供給が混乱しているなか、高市早苗首相は2026年4月7日の会見や国会答弁で、「年を越えて石油の供給を確保できるメドがついた」「今すぐ節約をしてくださいと申し上げる用意はない」と言い切った。石油はまったく心配ありませんと楽観的なのだけれど、作家の真山仁氏は4月7日放送の「news23」（TBS系）で、「メドついたというけど、どんなメドなのか」と心配した。「すご