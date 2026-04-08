神戸発の子ども・ティーンズ向けアパレルブランド「ZIDDY（ジディー）」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションしたアイテムを4月上旬から全国の店舗とBEBE公式オンラインストアで発売する。神戸発ティーンズブランド「ZIDDY」×「シナモロール」コラボアイテムが4月上旬発売(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670125「シナモロール」のラメ刺繍やハートモチーフをデザインに取り入れ、デイ