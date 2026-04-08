◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬）追い切り＝４月８日、栗東トレセン抜群の推進力で駆け上がった。昨年の２歳女王のスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は栗東・坂路を単走で追い切り、２本目に鋭く伸びて５２秒９―１２秒１を計測した。高野厩舎流の２本乗りで、時計以上の負荷がかかっている。高野調教師は「動きは申し分ないと思います。時計はちょっと速い