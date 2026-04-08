◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（８日・横浜）ＡＫＢ４８の千葉恵里が、試合前のセレモニあるピッチに登板した。地元・横浜出身の千葉は、イベント試合「Ｂｅ☆ｃｏｍｅＭａｔｅｓＧＡＭＥ」のスペシャルゲストとして、ＡＫＢ４８メンバーの徳永羚海、佐藤綺星、伊藤百花とともにマウンドへ。昨年６月に初登板した際にはホームまで届かず、「今度は届くように頑張ります」と気合を込めて投じた１球は、捕手役を務め