Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会進行役を務めてきた坂東工が、5月1日午後8時から配信される『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（全9話構成、初週は第1話から第4話までの計4話を一挙配信）をもって卒業することが発表された。【動画】たくさんのローズをありがとう！坂東さん卒業スペシャルの予告編『バ