上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『シャボン玉石けんpresents第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が大賞に選ばれた。【写真】『上方漫才大賞』大賞＆奨励賞を受賞したザ・ぼんち＆金属バットザ・ぼんちは、1980年代初期の漫才ブーム時期に大ブレイク。歌手デビューも果たし、漫才師として初めて日本武道館公演を成功させるなど、吉本興業の現在に至る“東京吉本”を切り