Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映中で、7月29日にはBlu-ray＆DVDが発売となる。集大成となる本作上映期間中に、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のブライダンのキャストが登壇するイベントの実施が決定した。【画像】「4月始まり！ゴジュウ・ブンブンB6サイズカレンダー」16日に大ヒット記念の「みんなで応援＆ブライダンDAY！」として開催され