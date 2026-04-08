法務省は8日、1990年から翌年にかけて、知人とその父親らあわせて3人を殺害したり、殴るなどして死亡させたりした罪などで死刑が確定していた松本美佐雄死刑囚（61）が死亡したと発表しました。法務省によりますと、松本死刑囚は8日午前8時頃、東京拘置所内の病室で死亡が確認されたということです。松本死刑囚は、1月に体調不良を訴え、転移性肝臓がんの治療中だったということです。松本死刑囚の死亡により、確定死刑囚は101人と