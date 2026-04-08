ミラノ・コルティナ五輪銀メダリストの坂本花織さんが7日、母校の入学式でエールを送りました。坂本さんは2025年の6月に今季限りでの引退を表明。ミラノ・コルティナ五輪では団体・個人で銀メダルに輝きました。また、3月にチェコで行われた世界選手権では、ショートプログラム、フリースケーティング両方で1位となり、堂々の完全優勝で有終の美を飾りました。2023年に卒業した母校・神戸学院大学の入学式に登壇。新入生の前で「4