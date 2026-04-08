MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）は、8日の放送で、京都・南丹市で行方不明になっている男児について伝えた。その中で、メディアの役割について言及した。【写真あり】「イメージ変わりました」眼鏡姿のオフショットを公開したMBS前田春香アナこの日は、前田春香アナウンサーが現地で取材。スタジオでは、地域住民や子どもたちにも思いを寄せた。教育アドバイザー・コメンテーターの清水章弘氏