日本相撲協会は８日、東京都墨田区の小学１年生約１７００人に対して、協会の公式キャラクター・ひよの山が描かれたランドセルカバーを寄贈した。代表として小梅小学校の入学式を訪れた桐山親方（元関脇宝富士）は「とてもいいことだと思う。これが伝統になれば」と語った。ひよの山を「黄色いペンギンだと言っている子がいた。もっと知ってほしい」と語った桐山親方。「とても分かりやすいスポーツ。遊びでも取り組んで相撲に