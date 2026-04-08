三重県が職員採用の「国籍要件」を復活させ外国人の採用取りやめを検討していることを巡り、県が実施したアンケートは対象者が日本国籍の住民に限定されて差別を助長する恐れがあるとして、県内在住の在日朝鮮人の30代男性が8日、回答結果を公表しないよう求める申立書を県に提出した。男性は記者会見で「公的な発信が差別意識を後押ししている」と語った。自身が差別される恐れがあるとして、氏名や職業を公表していない。