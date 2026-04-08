さきほど高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行いました。【映像】高市総理 イラン大統領と電話会談電話会談は午後4時から外務省幹部らも同席し25分間にわたって行われました。会談では、ホルムズ海峡の安全な航行や停戦合意の着実な実施などについて意見を交わしたものとみられます。会談の直前にはイランのセアダット駐日大使が総理官邸に入っていて、日本側と首脳会談の準備を行っていたと見られま