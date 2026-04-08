KAZUHA（LE SSERAFIM）が渋谷の街中を歩く姿を自身のInstagramに公開した。 （関連：【写真】渋谷の街中を堂々と歩くLE SSERAFIM KAZUHA） 4月5日に原宿で行われた『VIDIVICI』（ヴィディビーチ）日本ローンチメディア発表会に登壇していたKAZUHA。投稿では西武渋谷店やロフト前の井の頭通り、MEGAドン・キホーテの近くを歩く姿がアップされている。黒のトップスに、腕には脱いだ黒のレザーがかけら