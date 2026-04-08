The Strokesが、ニューアルバム『Reality Awaits』（リアリティ・アウェイツ）を6月26日にリリース。また、本作より1stシングル「Going Shopping」が先行配信された。 （関連：日本の音楽を世界へ――YOASOBI、キタニタツヤ、NOMELON NOLEMONら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY1レポート） 前作アルバム『The New Abnormal』から約6年ぶり、通算7作目となる本作は、前作から引き続きリック・ル&