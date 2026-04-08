ZIPAIR Tokyoの深田康裕社長は4月8日、成田空港で就任会見を開いた。深田社長は「ニューベーシックを継承し、テクノロジーで進化する」との方針を打ち出し、前社長の西田真吾氏が築いた「ニューベーシックエアライン」のコンセプトを引き継ぎつつ、AIなどの最新技術を活用して成長を目指す考えを示した。深田社長は1991年に日本航空（JAL）に入社。路線事業企画部収支統括グループ長、顧客戦略部戦略グループ長、路線事業企画部事