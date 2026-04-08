旧横濱ビル跡地に移転日本郵船は2026年4月6日、横浜市にある現在休館中の日本郵船歴史博物館を「日本郵船博物館」へ改称し、2027年以降に移転のうえ再開館すると発表しました。 【リニューアル！】これが再開館する「日本郵船博物館」です（画像）新博物館では、従来の歴史展示に加え、日本郵船グループの現在と未来を紹介する新たな展示を整備する予定です。また、海運・物流の重要性や魅力、各種取り組みの紹介に加え、歴史