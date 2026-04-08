エンゼルス戦で乱闘事件が勃発した(C)Getty Imagesエンゼルスーブレーブス戦が現地時間4月7日、アナハイムのエンゼルスタジアムで行われ、5回に両チームによる乱闘事件が勃発した。【動画】壮絶な殴り合いに発展…エンゼルス戦で起きた乱闘事件のシーンをチェック5回二死一塁の場面、ブレーブスのレイナルド・ロペスによる初球がホルヘ・ソレアの頭部付近へ抜けると、この暴投が発端に。ロペスが挑発するようなジェスチャーを