3月着任した金沢地方裁判所と家庭裁判所の丹羽敏彦新所長が8日、会見を開き、「法的な紛争を適切かつ迅速に解決する使命を果たしたい」と抱負を述べました。3月30日付けで金沢地裁と家庭裁判所の所長に着任した丹羽敏彦氏は、愛知県出身の57歳。京都大学を卒業後、横浜地裁や東京高裁などで判事を務めてきました。石川県での勤務は初めてです。「復旧復興の法的問題解決のため、実情把握したい」丹羽所長は会見で、「裁判手続きの